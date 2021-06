Ferrero: «Superlega? Costi insostenibili. Mai Lukaku a 60 milioni»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di “RAI Gr Parlamento”. Tanti gli argomenti trattati dalla Super Lega alla proposta della nuova Serie A con tutte le partite in orari diversi

PAROLE – Massimo Ferrero è intervenuto durante la trasmissione “La politica del pallone”. Queste le sue parole: «Superlega? Ci sono costi incredibili nel mondo del calcio. Ad esempio, io non avrei mai pagato Lukaku 60 milioni, ma allo stesso costo avrei comprato 3 giocatori di prospettiva. I grandi club hanno degli ingaggi troppo alti e volevano uccidere il calcio europeo. Bisogna darsi una regolata, altrimenti non c’è mercato. Damsgard? Voglio arrivare a una valutazione sui 30-50 milioni. Ora non è in vendita. Parliamo di un talento puro. Con lo spezzatino in Serie A ho il timore che le troppe novità possano scoraggiare tifosi. Loro sono la vera anima di questo sport».