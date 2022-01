Ferreira Pinto: «Gosens buon acquisto. Inzaghi? Un onore giocare con lui»

L’ex giocatore dell’Atalanta Ferreira Pinto ha commentato l’acquisto di Gosens da parte dell’Inter. Poi i complimenti anche per il tecnico nerazzurro, Inzaghi

GOSENS − Il commento di Ferreira Pinto sul laterale tedesco: «Gosens è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e l’Atalanta ha scelto il momento migliore per venderlo. Secondo me è un buon acquisto per l‘Inter e può dare una grande mano al mister Simone Inzaghi».

INZAGHI − Ferreira Pinto ha parlato anche dell’ex compagno, ora tecnico dell’Inter: «Quando ho avuto l’onore di giocare con Simone Inzaghi lui era quasi a fine carriera e già si vedeva che aveva delle doti da allenatore. Lui ci dava sempre molti consigli soprattutto sul piano tattico. Sono molto felice per Simone e per la carriera che sta portando avanti».

Fonte: footballnews24