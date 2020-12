Ferrari: “Inter, ho paura del biscotto! Conte? La squadra resta pazza”

Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter, tra paura del biscotto in Champions League e la corsa scudetto. Fabrizio Ferrari, noto agente sportivo italiano, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato della sfida di questa sera e del campionato italiano.

IN CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter questa sera deve vincere contro lo Shakhtar Donetsk e sperare nella vittoria di una delle due squadre che si sfideranno a Madrid. Di questo ne parla Fabrizio Ferrari a TMW: «Biscotto ai danni dell’Inter? Un po’ di paura del biscotto ce l’ho. E poi l’Inter nonostante Conte dica di non chiamarla pazza, rimane tale. I nerazzurri stanno ripetendo aspetti positivi e negativi dell’anno scorso: da momenti in cui sembra top a vuoti che li fanno piombare nelle zone basse».

IN SERIE A – Inter, non solo Champions League. C’è anche il campionato ed è una delle favorite secondo il procuratore italiano: «Il Milan ha giocato due partite senza allenatore e anche quando è mancato Ibra ha avuto un cammino regolare. Dietro vedo Inter e Napoli che sta riuscendo a trovare una compattezza e solo la partita persa a tavolino ne ha rallentato il cammino».

Fonte: tuttomercatoweb.com