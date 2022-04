Ferrari: «Futuro Dybala? Inter o estero. Mi piacerebbe rimanesse in Italia»

L’operatore di mercato, Fabrizio Ferrari, ha parlato su Tmw della situazione legata al futuro di Dybala. Due opzioni, tra cui l’Inter, e una preferenza per lui

FUTURO − Ferrari interviene in merito a Dybala: «La Juventus con Dusan Vlahovic ha fatto un colpo strepitoso dando una sterzata alla stagione. Il mancato rinnovo di Paulo Dybala porterà a fare i conti con stipendi più bassi. È un grande campione e in Italia non ci sono i budget di prima. Quindi o andrà all’Inter accontentandosi oppure all’estero. Mi piacerebbe se rimanesse in Italia».