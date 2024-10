Ferrari (Dg WeBuild): «Proposto ristrutturazione profonda di San Siro»

Ferrari sulla possibilità di proseguire a San Siro

LA PROPOSTA – Come riportato da Calcio e Finanza, il direttore generale di WeBuild Massimo Ferrari ha esplicitato il suo punto di vista riguardo la questione stadio: «Ci proporremo sicuramente per realizzarlo. San Siro? La nostra non era una ristrutturazione superficiale, ma profonda. I costi sono stimati in 4-500 milioni di euro, ma il progetto definitivo dipende dalle esigenze delle squadre. A esempio, noi abbiamo previsto 10 mila posti hospitality, ma potrebbero servirne di meno. Ha ragione il presidente Scaroni: come in tutte le principali capitali di Europa occorrono stadi nuovi. Anche Wembley è stato rifatto, come gli stadi di Madrid e altri in Europa. San Siro deve essere rifatto secondo standard adeguati alla città e alle esigenze di due club con grande storia e di respiro internazionale».