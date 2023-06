Ferrari: «12 sconfitte in Serie A, Inzaghi fortunato in Champions League»

Incredibilmente Fabrizio Ferrari riesce a criticare il lavoro di Simone Inzaghi e crea dibattito sul percorso dell’Inter in Champions League su TMW Radio.

CRITICHE – Incredibili le parole di Fabrizio Ferrari: «La partita di Istanbul non è molto diversa dalla partita dell’Inter al Maradona contro il Napoli. Senza Gagliardini i partenopei non avrebbero segnato. Se ti chiudi anche se bene prima o poi il gol arriva. L’Inter ha avuto occasioni ma per errori o a vantaggio acquisito del Manchester City che ha mollato mentalmente. Non dimentichiamoci le 12 sconfitte in campionato, i giocatori trovano maggiori motivazioni in Champions League per il mercato, la stagione successiva, perché diventano più appetibili. Inzaghi deve incidere in campionato, si è trovato un’autostrada da quella parte della fase a eliminazione diretta ed è stato fortunato».