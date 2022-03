Ferrara: «Vlahovic, un rischio prima di Juventus-Inter. Corsa su tre»

Vlahovic partirà dalla panchina in Sampdoria-Juventus delle ore 18 (vedi articolo), la terzultima per i bianconeri prima dell’Inter. Ferrara, nel prepartita DAZN, segnala come il serbo ora sia in diffida e non dovesse giocare oggi sarebbe esposto per il derby d’Italia.

IL DERBY D’ITALIA SI AVVICINA – Ciro Ferrara fa un discorso su come la Juventus arriva alle prossime sfide: «Sono sicuro che tenteranno di vincere tutte le partite, ma il calendario più o meno è abbastanza equilibrato per tutte le squadre. In questo momento la Juventus non può fare la corsa solo sull’Inter che avrà dopo la sosta: ci sono tre squadre davanti. In questo momento è molto difficile recuperare su tutte e tre. Dusan Vlahovic diffidato e in bilico per Juventus-Inter? Sarebbe un grande rischio, a maggior ragione l’avrei fatto partire subito. Ci pensa un allenatore a queste cose? Quando hai un giocatore importante per la tua squadra e determinante in fase offensiva è chiaro che qualche ragionamento lo devi fare».