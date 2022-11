Ferrara: «Spalletti parla di 6 inseguitrici? Bugia, sono due! Per chi perde…»

Il Napoli continua a vincere tenendo lontane le altre pretendenti scudetto, tra le quali l’Inter che al momento si trova lontana 14 punti (in attesa della sfida con l’Atalanta). Secondo Ciro Ferrara, intervenuto a DAZN, Spalletti ha in mente al massimo due squadre

BUGIA – Il Napoli continua a tenere ben lontane le inseguitrici per uno scudetto che sembrerebbe già deciso a novembre. Secondo Ciro Ferrara, lo stesso Luciano Spalletti teme al massimo due squadre: «Spalletti una bugia l’ha detta, cioè quella sulle sei contendenti scudetto (vedi articolo). Secondo me in testa ne ha due/tre, poi fa bene a tenere un profilo basso. Però insomma, anche per le altre sapere che il Napoli non ha mollato niente, diventa davvero difficile. Io ne direi due, ma non dico quali perché ho la mia idea e sono scaramantico (ride, ndr). Di sicuro questi 3 punti del Napoli e delle altre squadre che verranno sono importanti per tenere l’ambiente tranquillo perché poi ci si ferma per un mese e mezzo e per chi perde probabilmente sarà un mese e mezzo di polemiche».