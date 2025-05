Ferrara sicuro: «Inter, stagione non negativa con 0 titoli!»

Ciro Ferrara si è espresso sulle due sfide Napoli-Cagliari e Como-Inter, aggiungendo un suo commento sulla stagione dei nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Ciro Ferrara si è così pronunciato a DAZN in vista dei match scudetto Napoli-Cagliari e Como–Inter: «Sono molto legato allo Stadio Maradona, qui ho vinto due scudetti e una Coppa Uefa. Posso capire cosa sta provando il popolo napoletano in questo momento. La stagione dell’Inter sarebbe positiva se vincesse, ma non negativa in caso di zero trofei. Stiamo parlando di una società che è arrivata fino in fondo anche quest’anno, trovandosi ora soltanto a 1 punto di distanza dai partenopei. Parliamo di minuzie, che in questo caso contano ancor di più perché di fronte c’è un allenatore come Conte. Uno come lui non devi mai tenerlo alle calcagna nel rush finale».