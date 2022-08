Ferrara: «Scudetto, la Juventus può giocarsela ma le altre corrono!»

Ciro Ferrara dagli studi di DAZN in qualità di ospite ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, citando in particolare Pogba acquistato dalla Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Ciro Ferrara esprime la sua opinione riguardo la lotta al vertice con Inter, Juventus e Milan considerando anche il mercato dei bianconeri: «Lotta scudetto? L’assenza di Paul Pogba è importante a centrocampo, quello è sempre stato il reparto come “neo” di questa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri può giocarsela fin dall’inizio, ma Inter e Milan corrono come già abbiamo visto».