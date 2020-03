Ferrara: “Quasi non sembrava uno Juventus-Inter! Bianconeri mai in crisi”

Ferrara è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex difensore e allenatore della Juventus ha commentato la partita giocata a porte chiuse e vinta dai bianconeri contro l’Inter

IL COMMENTO – Di seguito le parole di Ciro Ferrara: «Devo dire che la partita quasi non sembrava fosse uno Juventus-Inter, in realtà. Mancava proprio quell’agonismo e quel pizzico di cattiveria, parlo di cattiveria sportiva, che ha sempre caratterizzato queste partite. Lo dico da neutrale, ho guardato la partita e me la sono goduta. Non ho mai ritenuto i bianconeri ammalati. Stiamo parlando di una squadra abituata a stare a certi livelli, anche da un punto di vista mentale a delle pressioni mediatiche. Non la vedevo in crisi tutto sommato. Questa è una partita importante per il valore delle due squadre ma era una partita come le altre che doveva dare tre punti».