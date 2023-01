Ferrara: «Onana? Sul gol poteva fare di più, ma c’è una squadra! Skriniar…»

L’Inter ha perso con l’Empoli a San Siro dopo il trionfo in Supercoppa italiana e perdendo Skriniar per un’espulsione. Ciro Ferrara parla dell’ottima prestazione della squadra toscana e difende Onana, non proprio impeccabile sulla rete di Baldanzi. Di seguito il suo intervento a DAZN

OTTIMA PRESTAZIONE – L’Inter ha perso a San Siro contro un ottimo Empoli. Ciro Ferrara sottolinea la grande prova dei toscani: «L’Empoli ha giocato bene con l’uomo in più nel secondo tempo, ma nel primo tempo comunque aveva fatto la sua partita andando quattro volte al tiro. Cosa diventa fondamentale per chi insegue il Napoli? La cosa fondamentale è quella di andare in Champions League e vincere qualche coppa».

SQUADRA – Ferrara spezza poi una lancia a favore di André Onana e Milan Skriniar: «Onana sul gol avrebbe potuto fare qualcosa in più ma non mi sembra il caso di dare la responsabilità al portiere, qui c’è una squadra. Non sono d’accordo nemmeno con chi dice che Skriniar deve chiedere scusa. Ha fatto due falli di gioco all’interno della partita che ci possono stare. L’Inter evidentemente ogni tanto inciampa, rispetto all’anno scorso prende molti più gol. Chi può sostituire Skriniar? Uno che già gioca a tre e che conosce bene i movimenti perché tanto l’assetto tattico di Inzaghi è quello».