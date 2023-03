Ferrara: «Onana importante. Inter stanca? Contro la Juventus no!»

Ciro Ferrara, ospite di DAZN, ha espresso una sua opinione su André Onana. L’ex difensore ha poi parlato del match tra Inter e Juventus e della possibile stanchezza dei nerazzurri a causa della Champions League.

FONDAMENTALE − Ciro Ferrara ha espresso un giudizio su Onana e sulla sua prima stagione in Italia: «Onana è un calciatore importante per l’Inter. È entrato a un certo punto della stagione e ora sta dando un grande contributo. Inoltre ha una grande personalità».

NESSUNA STANCHEZZA − L’ex calciatore ha poi detto la sua sulla possibile stanchezza dei nerazzurri a causa dell’ottavo di finale di Champions League. Le sue parole: «Non c’è stanchezza mentale quando tu hai la possibilità, com’è capitato all’Inter, di passare il turno. I nerazzurri sono riusciti a superarlo e ora affronteranno una Juventus che anch’essa è reduce da un successo. Di conseguenza c’è quindi la voglia di andare nuovamente in campo. Anche la stanchezza passa assolutamente con quella che è la gioia di aver raggiunto un risultato importante».

PARTITA DIFFERENTE − Infine, Ferrara, ha espresso un parere sul derby d’Italia di domenica e sull’importanza di non considerare i bianconeri out dalla corsa Champions: «Assolutamente no. Però secondo me va al di la della classifica e della posizione, dei quindici punti e di quella che è la posizione dei nerazzurri. È Inter-Juventus ed è una partita storicamente molto sentita da entrambe le parti».