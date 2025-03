Ferrara: «Napoli, reazione da squadra viva. Avrei assegnato due rigori!»

Ciro Ferrara si è pronunciato al termine della sfida tra Napoli e Inter, match che si è concluso con il punteggio di 1-1. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Ciro Ferrara ha così parlato a DAZN nel post-partita di Napoli-Inter: «Il Napoli ha recuperato 14 punti da situazione di vantaggio, tale tipo di reazione dimostra che si tratta di una squadra ancora viva. Per quanto riguarda l’episodio del possibile rigore a favore dell’Inter nel primo tempo, il centrocampista McTominay si è preso un grande rischio con il tocco su Dumfries in area. In questo senso, poi è l’arbitro a decidere come interpretare l’intensità del contatto. Ma anche sul fallo di mano dello stesso olandese in area di rigore la mia idea è che sarebbe stato preferibile fischiare il calcio di rigore».