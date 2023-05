Ferrara: «Manchester City avrà il dominio, Inter può far male» 

Ciro Ferrara lascia su Dazn qualche speranza all’Inter in occasione della finale di Champions League contro il Manchester City.

SPERANZE – Ci sono speranze per i nerazzurri in Europa, Ciro Ferrara parla così: «Stiamo parlando di una finale di Champions League, il Manchester City avrà il dominio del gioco ma l’Inter può far male con alcuni calciatori. Hanno gli attaccanti in buonissime condizioni, partire non con i favori del pronostico può essere utile per i nerazzurri».