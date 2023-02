Ferrara: «Lukaku? Quando è in forma non è semplice marcarlo. Acerbi…»

Ferrara interviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter nel corso della trasmissione “Supertele” di Dazn. L’ex calciatore parla di Acerbi e di Lukaku.

– Ciro Ferrara prima di Sampdoria-Inter parla della condizione di Francesco Acerbi e Romelu Lukaku. Così l’ex calciatore ospite di Dazn: «Tra le caratteristiche di un difensore deve essere l’affidabilità e la concentrazione. Acerbi ce le ha, oltre all’esperienza alle spalle che gli permette di entrare in un sistema di gioco che lui conosce molto bene. Marcare un Lukaku in forma non è semplicissimo. La sua caratteristica è quella di usare il corpo. Quando non sta bene si vede immediatamente perché il difensore riesce ad anticiparlo. Nell’ultimo spezzone di partita era entrato abbastanza bene. Stasera serata importantissima perché deve riprendersi il posto da titolare»