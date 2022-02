Ferrara: «Inzaghi prova su Lautaro Martinez. Non facile per l’Inter»

Lautaro Martinez è protagonista di un 2022 molto negativo: finora ha segnato più gol con l’Argentina (due) che con l’Inter (uno). Ferrara, a Sunday Night Square su DAZN, parla delle difficoltà dell’Inter e del tentativo di Inzaghi col Toro.

IL GUAIO DEL GOL – Ciro Ferrara entra nel dettaglio del problema finalizzazione: «Non è facile, secondo me, in questo periodo in cui comunque l’Inter ha un giocatore come Lautaro Martinez che viene da un periodo difficile dal punto di vista realizzativo. Sta cercando in tutti i modi Simone Inzaghi di recuperare questo giocatore: nell’ultima partita ha giocato Alexis Sanchez, che però ha fatto fatica anche lui. Effettivamente c’è un problema da questo punto di vista, anche se l’Inter ha fatto più gol di tutti».