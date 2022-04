Ferrara: «Inter, vittoria motivante contro la Juventus. Ma c’è un problema»

Ciro Ferrara, durante SuperTele a Dazn, ritiene la vittoria dell’Inter contro la Juventus molto motivante in chiave Scudetto. Tuttavia, l’ex difensore bianconero individua un problema

MOTIVAZIONI E PROBLEMA − Ferrara sulla vittoria dell’Inter contro la Juventus: «Vincere a Torino è molto motivante. L’Inter rientra in gioco nel campionato perché con una sconfitta sarebbe stato un discorso a due tra Napoli e Milan. Però Marcelo Brozovic è sì molto importante ma una squadra non può andare così sempre in difficoltà se manca un singolo giocatore, c’è un problema».