Ferrara: «Inter, un paradosso! Napoli, 3 pareggi ed esce rafforzato»

L’Inter non ha approfittato del mezzo passo falso del Napoli che avrebbe dato modo, con una vittoria sul campo della Juventus, di conquistare il primo posto in solitaria. I nerazzurri perdono a Torino e rimangono a -2 dalla squadra di Conte. Ferrara crede che i partenopei ne escano rafforzati: di seguito quando detto su DAZN

STANCHEZZA APPARENTE – L’Inter di Simone Inzaghi fallisce l’ennesima occasione di aggancio o sorpasso al Napoli, perdendo sul campo della Juventus. Ciro Ferrara parla proprio del testa a testa tra nerazzurri e azzurri: «Chiaramente alla luce del risultato di stasera il punto conquistato dal Napoli è importantissimo, è vero che viene da 3 pareggi consecutivi ma prima aveva fatto 7 vittore consecutive. L’Inter nel secondo tempo paradossalmente, nonostante avesse avuto una settimana intera per preparare la partita, è sembrata più stanca. A volte si dice che la Champions League porta via tante energie ma è anche vero che spesso ti tiene sempre sul pezzo. Questa settimana evidentemente non ha dato i suoi frutti da questo punto di vista».

TEMA SERIO – Ferrara fa poi il confronto con un dato piuttosto palese: «È un tema quello degli scontri diretti, l’anno scorso l’Inter aveva pareggiato con la Juventus ma gli altri li ha vinti. È un cambiamento totale. La concorrenza si è rinforzata, non è più il campionato dello scorso anno e quindi bisogna fare molta attenzione a questi calo di tensione. È paradossale come dopo tre pareggi il Napoli ne esca rafforzato con ancora più convinzione, poi non si sa come andrà a finire però alla luce del risultato dell’Inter chiaramente acquisisce ulteriormente forza».