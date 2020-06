Ferrara: “Inter, i tre punti aiutano ma errori. Hakimi? Ottimo acquisto”

L’Inter torna da Parma con tre punti fondamentali, rimontando nel finale. Ciro Ferrara, ospite della trasmissione “Pressing Serie A” su Italia 1, ha parlato della sfida del Tardini. Una battuta, infine, su Hakimi che sarà a breve il prossimo acquisto dell’Inter, come fatto intendere anche nel prepartita da Marotta.



TRE PUNTI MA SENZA SODDISFARE – Questa l’analisi di Ciro Ferrara su Parma-Inter, con la vittoria conquistata nel finale ribaltando il punteggio fra l’84’ e l’87’: «I tre punti aiutano sicuramente, pur non avendo fatto una bella prestazione. Io sono convinto che Antonio Conte non sia contento di quello che ha visto in campo e di quelli che sono degli errori. Al di là del gol i nerazzurri hanno concesso tante occasioni al Parma. È vero che ci sono delle assenze, ma in questo tipo di modulo credo che il sacrificato sarà Christian Eriksen, che ha fatto una prestazione non buona. Il secondo gol dell’Inter arriva anche grazie all’espulsione di Juraj Kucka. Possibile rigore di Nicolò Barella su Dejan Kulusevski? Dubbio, da rivedere. Achraf Hakimi via dal Real Madrid? A volte si fanno delle scelte. L’Inter ha fatto un ottimo acquisto in proiezione futura. Bisogna vedere come si adatta alla Serie A».