Ferrara: «Inter, sul primo gol del Milan la difesa non ha colpe. Poi 6 contro 1»

Ferrara prova a scagionare la difesa dell’Inter sul primo gol del Milan nel derby di sabato. Per il difensore l’errore che poi ha portato Rafael Leao a pareggiare è altrove: lo spiega a Supertele su DAZN.

GLI ERRORI – Ciro Ferrara critica Hakan Calhanoglu per il pallone che ha portato all’1-1 nel derby: «Quando si parla di difesa prendi quei difensori. Poi vedi il primo gol che ha segnato il Milan e c’è un passaggio in orizzontale a metà campo: c’è la possibilità che gli avversari lo intercettano. Qui la difesa non può fare nulla, deve scappare. La difesa in questa circostanza secondo me non ha colpe: certo, Milan Skriniar poteva essere più vicino. Il secondo gol subito dall’Inter? Lì è la posizione dei tre centrali. Alessandro Bastoni ha la marcatura di Olivier Giroud, Skriniar è forse leggermente oltre il primo palo: la copertura della porta non era perfetta. Da questo punto di vista Bastoni, che vede l’attaccante, deve stargli più vicino. Un giocatore del Milan che prende palla in area contro sei dell’Inter non è il meglio… Il terzo gol? C’è una grandissima giocata di Giroud, che parte in profondità».