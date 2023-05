Ferrara: «Inter, risposta sia fisica che mentale! Contro il Milan impronosticabile!»

Ferrara parla della prestazione dell’Inter nella sfida di campionato contro la Lazio e spiega cosa serve per vincere in Champions League contro il Milan. Ecco il punto di vista dell’allenatore e ex calciatore intervenuto su Dazn.

MASSIMA CONDIZIONE – Ciro Ferrara apprezza l’impegno e la forma fisica e mentale dell’Inter. Così ha parlato l’ospite del salotto di Dazn: «Bisogna sottolineare che l’Inter ha avuto anche l’impegno di Coppa Italia che le ha portato via energie. Anche da un punto di vista fisico, quindi, ha dato una risposta importante, oltre che mentale. Contro la Lazio pur giocando bene a un certo punto è andata sotto. Recuperare una squadra come quella di Sarri, che si stava difendendo molto bene, non era scontato. Euro-derby? Veramente difficile poter pronosticare chi può essere leggermente in vantaggio. È una competizione che ha tutto un suo fascino e un suo percorso, quindi ci devi arrivare al momento giusto, al posto giusto e con i giocatori nella massima condizione. Sperando, soprattutto, che nessuno si infortuni perché può far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Oggi l’Inter mi ha fatto un’ottima impressione, dall’altra parte però il Milan giocava contro una Roma che non ti lascia spazi e all’ultimo minuto ha avuto una grandissima reazione. Non era scontato che potesse recuperare una partita che sembrava ormai persa».