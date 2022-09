Ferrara: «All’Inter c’è pressione, i tifosi vogliono lo Scudetto! No reazione»

Ciro Ferrara, ospite su Dazn, ha espresso il suo parere sul nervosismo in casa Inter. Per l’ex giocatore è dovuto alla grande pressione per lo Scudetto mancato lo scorso anno

PRESSIONE − Nell’Inter si sta notato un mal celato nervosismo. Emblematica la reazione di Alessandro Bastoni dopo il cambio al 30′ (vedi articolo). Ferrara dice la sua a riguardo: «Nervosismo in casa Inter? L’asticella sicuramente si è alzata dopo il mercato estivo e il mancato Scudetto dello scorso anno all’ultima giornata. Va bene i due trofei vinti ma i tifosi dell’Inter vogliono vincere lo scudetto. C’è pressione nei confronti di tecnico e giocatori. Quest’ultimi però non stanno reagendo nel migliore dei modi».