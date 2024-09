Ferrara: «Inter un passo davanti alle altre. Ho una speranza»

Ciro Ferrara è stato quest’oggi allo Iulm ed ha rilasciato delle parole per Sport Mediaset sull’Inter di Simone Inzaghi. Le altre rincorrono, l’intervento.

FAVORITA – Ciro Ferrara ha interpretato in questa maniera le prime partite della nostra Serie A: «L’Inter è ancora la squadra da battere? Sorprese ce ne possono sempre essere, oggettivamente in quanto campione d’Italia l’Inter per forza di cose parte davanti a tutti. Le altre cercheranno di batterla. Oggettivamente l’Inter è una squadra molto molto ben organizzata, ha una rosa veramente importante. Ad oggi secondo me è un passo davanti alle altre. Siamo comunque all’inizio della stagione, c’è chi zoppica. Per quelli che sono i valori penso si possano riprendere, poi vediamo. Qualche sorpresa ora c’è, ad esempio il Torino. Il nostro campionato è affascinante, speriamo che a metà stagione non ci sia una squadra che ha preso il distacco dalle altre. Si perderebbe l’interesse per l’alta classifica».ù

Inter, poi le altre: Ferrara è netto!

UNA RIVALE – Ferrara si sbilancia poi sul Napoli, una delle possibili rivali dell’Inter che oggi ha ricordato la seconda stella: «Conte? Le ultime due partite sono state diverse. Soprattutto l’ultima si è vista una reazione a una situazione negativa, quello che non c’era stato l’anno scorso. Questo è un buon punto di partenza. Conte si sposa perfettamente con il Napoli, adesso ha giocatori importanti e ci sono aspettative importanti. Il Napoli deve tornare in Champions League, è l’unico club ad aver partecipato 14 volte consecutive a competizioni europee»