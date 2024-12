Ferrara: «Inter, non condivido un’idea. Scudetto, lotta a tre!»

Ciro Ferrara ha parlato della lotta scudetto, indicando come l’Inter non stia, dal suo punto di vista, concentrando le sue attenzioni principalmente su una competizione.

IL RAGIONAMENTO – Ciro Ferrara si è pronunciato a Radio Anch’io Sport sul tema della corsa scudetto, con l’Inter al momento terza con due partite in meno rispetto ad Atalanta e Napoli. L’ex calciatore italiano ha presentato così la situazione dopo 17 match di Serie A: «Gennaio è un mese di scontri diretti. L’Atalanta ha Lazio, Juventus, Napoli, in generale ci saranno tante sfide e alla fine di quel mese si avrà un’idea più chiara. Ritengo che Napoli, Atalanta e Inter abbiano qualcosa in più, in questo momento. Immagino che le altre compagini si staccheranno con il tempo».

Ferrara sul focus dell’Inter in vista del prosieguo della stagione

LA CONVINZIONE – Da inizio stagione si è diffusa, con più o meno forza a seconda del momento di riferimento, l’idea secondo cui l’Inter sia più concentrata sulla Champions League che sullo scudetto. Sul punto si è espresso anche Ferrara, il quale ha presentato una visione diversa rispetto a quella propugnata da tanti: «In generale, tutta la vita preferire giocare anche le coppe europee piuttosto che il solo campionato. Inter più concentrata sulla Champions che sulla Serie A? Non credo».