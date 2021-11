Ferrara: «Inter-Napoli partita bellissima! Spalletti ha lasciato un bel ricordo»

Ciro Ferrara dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 3-2 su DAZN ha commentato l’atteggiamento di entrambe le squadre.

LA PARTITA – Ciro Ferrara commenta Inter-Napoli così su DAZN: «È stata una bella partita con ritmi altissimi. Il Napoli ha iniziato meglio e dopo che l’Inter ha subito gol è venuta fuori. Diversi errori da una parte e dall’altra però è stata una partita molto intensa da entrambe le parti. L’abbraccio tra Spalletti e Lautaro Martinez? Questo significa che ha lasciato un buon ricordo qui tra i suoi ex giocatori. Il Napoli non è stato in partita per 90′ ma questo non sminuisce il grande lavoro di questa squadra. Lautaro Martinez chiede scusa al pubblico? È un bellissimo gesto ma può capitare a chiunque».