Inter-Juventus, Ferrara avverte: «Per chi si ferma iniziano i guai!»

Clima caldissimo per Inter-Juventus. Nel post-partita anche l’ex bianconero Ciro Ferrara vuole dire la sua sul derby d’Italia e sulla valenza del match ai fini della classifica.

LA REGIA – Ciro Ferrara, ospite di Dazn a bordo campo per Inter-Juventus, commenta una delle principali scelte di formazione di Simone Inzaghi: «Anche in Champions League Zielinski è entrato e si è posizionato davanti alla difesa. Ci sono tanti tre quartisti che nel corso degli anni arretrano ma hanno tanta qualità. Mi viene da pensare a Pirlo e Calhanoglu stesso, anche Zielinski può avere quelle caratteristiche e viene messo davanti alla difesa. Dove si deciderà questa partita? Secondo me sugli esterni. Lì la partita si giocherà, generalmente è il centrocampo la zona di campo più interessata e decisiva per le vittorie delle squadre. Ma in questa circostanza andrei a guardare quello che succederà sugli esterni, da una parte e dall’altra».

Il peso di Inter-Juventus e l’importanza dell’approccio

VALENZA – Da ex calciatore, che di Inter-Juventus ne ha giocati tanti, Ciro Ferrara dichiara: «Come si vince un derby d’Italia? Inter-Juventus è la partita per eccellenza per una rivalità storica che ormai dura da anni e anni. È una partita che tutto l’ambiente juventino, ma immagino anche interista, sente e quindi stasera è veramente difficile sbagliare. Serve l’approccio giusto perché per chi si ferma oggi cominciano un po’ di problemini. Il pareggio potrebbe essere un risultato che non smuove così tanto le cose ma davanti c’è il Napoli che sta camminando». Questo il peso attribuito a Inter-Juventus dall’ex calciatore e opinionista televisivo Ciro Ferrara.