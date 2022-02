Ferrara: «Inter ha avuto sempre risposte importanti! Chi subentra fa gol»

L’Inter scende in campo alle ore 18.00 allo stadio “Maradona” contro il Napoli di Spalletti (vedi formazioni). Ciro Ferrara, opinionista per DAZN, dice la sua su quella che certamente può essere considerata uno sfida scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTITA SENTITA – L’Inter alle ore 18.00 sfida il Napoli al “Maradona” in un match scudetto. Ciro Ferrara sottolinea l’importanza della partita: «Sono partite importantissime queste, la città la vive, lo senti. Purtroppo lo stadio è al 50%, questo spettacolo avrebbe meritato ben altro. Il Napoli ha avuto il suo periodo difficile però in questo ultimo mese ha recuperato piano piano i punti e oggi si trova a disputare quella che può essere definita una partita scudetto. Koulibaly dal 1′? Spalletti lo ha definito un giocatore differente e i giocatori differenti giocano sempre. Koulibaly capitano? Io penso di sì, ha il carisma, ha la personalità anche all’interno dello spogliatoio. Secondo me sarà lui il futuro capitano».

EQUILIBRIO – Ferrara prosegue parlando della scelta di Simone Inzaghi di affidarsi a Federico Dimarco dal 1′: «In quella posizione di campo ha affrontato squadre come Sampdoria, Spezia e Verona. Oggi avrà una bella prova, poi secondo me non vuole spostare troppi giocatori lasciandoli nelle loro posizioni. Perderà qualcosa dal punto di vista fisico ma deve fare comunque una scelta ed è quella di dare equilibrio. Secondo me ha avuto sempre delle risposte importanti, tralasciando il derby. Coloro che sono subentrati spesso hanno cambiato le partite e sono andati anche in rete. Quindi la rosa ha dimostrato un valore importante».