Ferrara: «L’Inter ha una forza su tutte. Arnautovic? Bene all’ultima»

L’Inter ha superato Natale prima in classifica a +4 sulla Juventus seconda, grazie anche all’apporto di giocatori arrivati non certo per fare i titolari come Arnautovic e Bisseck. Di questo ne ha parlato Ferrara a DAZN.

IL VANTAGGIO – L’Inter sta superando un momento con tante assenze e in tutti i reparti, che però si notano meno rispetto ad altri club (che le usano come alibi…). Ciro Ferrara spiega perché: «Ci sono delle alternative importanti in rosa. Yann Bisseck ha fatto gol, Marko Arnautovic comunque ha giocato molto bene nell’ultima ed è riuscito a fare un assist strepitoso: è questa la forza».