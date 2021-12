Ferrara: «Inter favorita? Eccessivo, ma non è lì per caso. Un fattore»

Ferrara ritiene ci siano ancora grossi margini per la Serie A, con l’Inter da stasera a +4 sulle seconde e campione d’inverno (vedi classifica). Queste le sue parole a DAZN nel post partita di Milan-Napoli.

TUTTE IN CORSA – Ciro Ferrara ritiene che il risultato di stasera abbia invece tenuto aperti i giochi per la Serie A: «Se il Napoli avesse perso sarebbe stato ancora più distante, con la preoccupazione delle squadre che sono dietro, invece ora è seconda. È un campionato talmente complicato che dare a oggi l’Inter favorita sarebbe eccessivo. Poi è campione d’inverno, l’ha meritato perché non si trova lì per caso. Dopo il successo dell’anno scorso è la squadra da battere, si fa la corsa sull’Inter ma dietro corrono. Poi ogni tanto qualcuno inciampa, loro no. A gennaio Milan e Napoli dovranno lasciare giocatori per la Coppa d’Africa, l’Inter no».