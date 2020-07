Ferrara: “Inter, se non è Conte qual è l’allenatore ideale? Equivoco tattico”

Ferrara è stato compagno di squadra di Conte e può dare un giudizio più approfondito sul modo di lavorare dell’allenatore dell’Inter. L’ex difensore di Napoli e Juventus lo ha fatto ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1‚ dove ha fatto notare come il problema non possa essere sempre e solo in panchina.

ANALISI PIÙ PROFONDA – Ciro Ferrara ritiene che, nonostante le voci degli ultimi giorni, Antonio Conte resterà all’Inter: «Sì, penso di sì. Non dimentichiamo che, se l’Inter oggi vince la partita, va seconda in classifica. Voglio solo aggiungere una cosa: io non so dove siano i torti e le ragioni, probabilmente c’è qualche equivoco tattico nell’inserimento di vari elementi. Però: non va bene Conte, non andava bene Luciano Spalletti, qual è l’allenatore ideale? Non è possibile lavorare in questa maniera. Il problema è che hai mandato via con Spalletti e hai dovuto ricominciare da capo. Questa frenesia, data anche dalle pressioni esterne che ci sono, fa in modo che la società debba improvvisamente cambiare allenatore e ripartire ogni volta da capo. Quando i risultati si ottengono è perché, evidentemente, tutte le componenti hanno lavorato nella stessa direzione. Se l’Inter arriva seconda in campionato ha fallito? A me sembra di no».