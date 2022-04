Ferrara: «Inter a Bologna non sicura. L’incertezza fa bene in Serie A»

Ferrara ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex difensore della Juventus, ora allenatore nonché opinionista per DAZN, valuta la corsa a tre in Serie A con l’Inter che ha da recuperare (salvo 0-3 a tavolino oggi al CONI) la partita di Bologna.

RECUPERO IN DUBBIO – Ciro Ferrara non esclude sorprese: «Non sta scritto da nessuna parte che l’Inter vincerà il recupero di Bologna. Certo, è favorita sulla carta, ma lo era anche il Milan con lo Spezia o il Napoli con l’Empoli. Simone Inzaghi stava vincendo il derby a un quarto d’ora dalla fine – sulla carta persino turno casalingo – e invece l’ha incredibilmente perso e poi si è ritrovato infilato in una serie negativa. Di cosa parliamo, mi verrebbe da dire? Questa incertezza fa bene. La Juventus è stata la padrona per nove anni; Antonio Conte nella passata stagione s’è imposto con una dozzina di punti di vantaggio: ora ci sono tre grandi club che stanno lì a strattonarsi».

FUORI DAI GIOCHI – Niente rimonta bianconera, secondo Ferrara: «La Juventus deve fare qualcosa che possa somigliare a un miracolo, perché dovrebbe rimontare su Inter, Napoli e Milan. Una può scivolare; ci sta pure che se ne blocchi un’altra; ma una forma di auto-distruzione di massa mi sembra fuori dalla logica. Il ritardo accumulato in partenza, quando le altre infilavano vittorie, è diventato incolmabile: eppure, pensiamoci, avesse battuto l’Inter… Ma l’ha persa e non ha troppo senso soffermarsi su un’analisi che sarebbe solo retorica. Infatti, Massimiliano Allegri non lo fa: guarda avanti, con la consapevolezza di chi sa che ormai deve blindare la qualificazione in Champions League».

IN PANCHINA – Ferrara valuta gli allenatori delle tre in vetta alla Serie A: «Scudetto? Io lo darei a tutti e tre, per quello che hanno fatto. Simone Inzaghi e Luciano Spalletti sono al loro primo anno nelle rispettive società, però Stefano Pioli sta lavorando benissimo. Spero che, quando finirà, non si parli, per chi finirà secondo e terzo, di fallimento, anche se so come vanno le cose. Non è vero che ha ragione solo chi vince, perché mai come adesso la differenza sarà minima e verrà fuori semmai da un dettaglio inspiegabile. Il virus c’è stato per tutti, le Nazionali hanno sottratto energia alla parti, gli infortuni non hanno risparmiato nessuno: sarebbe ingiusto catalogare in maniera brutale – fallimento – una stagione così piena».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano



