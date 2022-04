Ferrara: «Inter, 3 domeniche fa Inzaghi contestato. Tutte un po’ a rilento»

Ciro Ferrara, ospite negli studi di Supertele su Dazn, ritiene il campionato ancora molto incerto. Inter adesso bene ma fino a qualche settimana fa Inzaghi veniva contestato

DIFFICILE SBILANCIARSI − Per Ferrara, la corsa Scudetto rimane ancora tutta aperta: «Il Napoli ha trovato una Fiorentina organizzata, ma ha subito 5 sconfitte in casa. Questo però non deve cambiare le possibilità del Napoli. Solo 3 domeniche fa Simone Inzaghi era contestato. Ora l’Inter dopo le due vittorie sembra avere qualcosa in più di Milan e Napoli ma tutti stanno andando un po’ a rilento. Favorita Scudetto? Dirlo è veramente difficile. Mancano sei partite, per l’Inter sette. Una può vincere massimo con una/barra due punti».