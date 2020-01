Ferrara: “Ho sentito Conte, ecco cosa mi ha detto! Napoli-Inter…”

Ferrara è stato ospite di “Pressing Serie A” su Rete 4. L’ex difensore di Juventus e Napoli, ex compagno e amico di Conte, ha commentato la vittoria dell’Inter al San Paolo e non solo

ANALISI E CONFIDENZE – Così Ciro Ferrara: «Al San Paolo contro il Napoli negli ultimi mesi erano passate anche altre squadre. Detto questo è una partita di cartello che difficilmente gli azzurri sbagliano. Secondo me dal punto di vista dell’approccio gli azzurri l’hanno affrontata nella maniera giusta, pagano tre errori evidenti di giocatori importanti. A cominciare da Alex Meret, che in passato aveva salvato, o Giovanni Di Lorenzo che scivola. Scivolare non è una scusa ma un’aggravante per un difensore. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku? Non riesci ad anticiparli! Questo permette all’Inter di non far ripartire l’azione degli avversari e far salire i compagni. Gli errori commessi dai singoli del Napoli evidenziano una sconfitta contro una squadra che sta lottando per il titolo e in questo momento sta benissimo. Ho sentito in settimana Antonio Conte e generalmente è sempre molto cauto. Gli ho chiesto come stesse la squadra e mi ha detto che in questo momento stanno veramente bene da un punto di vista sia mentale che fisico e stanno recuperando giocatori importanti».