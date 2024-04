Ferrara: «Frattesi? I campionati te li fanno vincere quelli così!»

L’Inter sul campo dell’Udinese è andata sotto con un gol piuttosto singolare di Samardzic che passa davanti agli occhi di tutti, Sommer incluso. Ferrara a DAZN prova a spiegare perché nessuno interviene e la palla si deposita clamorosamente in rete ma dice anche la sua sull’atteggiamento sempre positivo di Frattesi

L’IMPORTANZA DEI SUBENTRANTI – L’Inter ha ribaltato la partita con l’Udinese grazie alle reti di Hakan Calhanoglu dal dischetto e di Davide Frattesi al 95′. Proprio del centrocampista ex Sassuolo parla Ciro Ferrara: «Frattesi risponde pur non avendo la soddisfazione di giocare sempre. Anche se non sei titolare fisso, quando ti stai avvicinando a un risultato così importante, poi per lui è il primo, anche quando entri riesci a dare il massimo. E lo fai perché sai che è la cosa giusta. Questo è l’atteggiamento che devono avere perché i campionati te li fanno vincere molto spesso, anzi quasi sempre, colore che entrano dalla panchina perché durante gli allenamenti si allenano al massimo permettendo alla squadra di arrivare a un livello top».

SPIEGAZIONE – L’Inter si è complicata la vita nel primo tempo proprio con un gol di quel Lazar Samardzic che l’estate scorsa andò a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. La rete è piuttosto singolare poiché la palla viaggia lentamente passando davanti agli occhi di diversi nerazzurri, fino a depositarsi in rete. Ferrara, da ex difensore, dà la sua chiave di lettura: «A parte la deviazione di Carlos Augusto, la palla è passata in mezzo a due difensori e ognuno pensava che sarebbe intervenuto il proprio compagno. Secondo me Sommer vede la palla all’ultimo momento perché è coperto da due compagni più uno dell’Udinese. Vede la palla proprio all’ultimo momento».