Ferrara: “Conte diverso, non me l’aspettavo. Dettagli importanti, all’Inter…”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto a “Sky Sport” dove ha analizzato il momento attuale in casa Inter e soprattutto il comportamento del suo ex compagno di squadra – e attuale allenatore nerazzurro – Antonio Conte.

NUOVO CARATTERE – Ciro Ferrara ha parlato in questi termini della situazione attuale in casa Inter e del comportamento del tecnico nerazzurro: «La sorpresa è vedere un Conte diverso con i media, quando è chiamato a dover dare delle risposte. Non me l’aspettavo. Sono convinto che all’interno dello spogliatoio sia lo stesso, così come nel corso delle partite. Spero che possa tornare quello che era, anche nella comunicazione, dove è molto più tranquillo e pacato. Antonio ha puntato molto sui dettagli, ci sono momenti della partita dove bisogna starci con la testa. Credo che da questo punto di vista stia cercnado di inculcare questo aspetto nella testa dei giocatori, perché è quello che fa la differenza».