Ferrara: «Calhanoglu? Secondo me rende meglio in un’altra posizione!»

L’Inter non è andata oltre lo 0-0 al Ferraris contro la Sampdoria. Ferrara negli studi di DAZN commenta il buon punto blucerchiato ma anche l’ingresso di Brozovic in campo con una considerazione su Calhanoglu

RENDIMENTO – L’Inter è stata bloccata sullo 0-0 al Ferraris da una buona Sampdoria. Ciro Ferrara si concentra sull’assoluto bisogno di buone prestazioni dei blucerchiati ma anche sul ritorno di Marcelo Brozovic e l’evoluzione di Hakan Calhanoglu: «Una prestazione positiva per la Sampdoria davanti al proprio pubblico, anche il modo in cui sono andati a ringraziare i tifosi denota quanto abbiano bisogno di questi risultati. Nel momento in cui è entrato Brozovic, Calhanoglu ha alzato la sua posizione e secondo me rende ancora di più da intermedio».