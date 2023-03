Ferrante: «Quarti di Champions League molto più proibitivi per l’Inter»

L’Inter ai quarti di Champions League sfiderà il Benfica. Ne ha parlato Ferrante, il quale ritiene la squadra portoghese molto pericolosa

MILANESI − L’ex attaccante Marco Ferrante dice la sua sul cammino in Europa e in Italia delle due squadre meneghine. Le sue parole su Tmw Radio: «In Champions League entrambe rischiano, sia Inter che Milan. Se ne devo dire una la vedo molto più proibitiva per l’Inter. Il Benfica è veramente una squadra forte e pericolosa. In campionato, invece, credo possa rischiare più il Milan per quanto riguarda il quarto posto».