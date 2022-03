Ferrante: «Inter non riuscirà a fare risultato col Torino! Sarà partita tattica»

Marco Ferrante, ex attaccante, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Torino-Inter in programma domani

RISPETTO – Marco Ferrante analizza Torino-Inter: «Si pensa sempre che possa deciderla un campione come Dzeko, Lautaro o Belotti. Io la vedo come una partita più tattica che spettacolare. L’Inter dovrà rispettare il Torino e rendersi conto che il pericolo può sempre essere dietro l’angolo. È una sfida che, a mio avviso, può risolversi su una palla inattiva visto che entrambe hanno buoni saltatori».

SCUDETTO – Ferrante si esprime sulla lotta scudetto in Serie A: «L’Inter, a mio avviso, è la più strutturata per finire il campionato in testa alla classifica, ma il tricolore non passerà dalla sfida contro il Torino. I nerazzurri non riusciranno a fare risultato pieno, anzi, dovranno stare attenti a non incappare in uno scivolone!».

Fonte: Alberto Gervasi – Tuttosport