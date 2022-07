Ferrante avvisa: «Bremer, Inter livello più alto. Bisogna ripartire da zero»

L’ex attaccante del Torino Marco Ferrante si è concesso ad un’intervista parlando anche del trasferimento imminente di Bremer all’Inter. Il livello ovviamente si alza, il brasiliano dovrà essere pronto

LIVELLO SI ALZA − Ferrante avvisa Bremer sul passaggio dal Torino all’Inter: «Non è detto che sei hai fatto bene al Torino puoi replicare al 100% all’Inter: il livello è più alto. Devi dimostrare di poter alzare l’asticella delle prestazioni, ripartendo da zero. Non sarà facile ma so che giocatore è Bremer e secondo me può farcela».

Fonte: Tuttosport − Alberto Gervasi