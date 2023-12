Ferguson: «Tre risultati importanti contro tre big. Dato tutto!»

Dopo la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia il Bologna vince anche in campionato contro l’Atalanta. Lewis Ferguson, soddisfatto della sua squadra, fa il punto su Sky Sport 24.

FORTI INSIEME – Il Bologna fa il bottino in pochi giorni: vince non solo contro l’Inter in Coppa Italia ma anche contro Roma e Atalanta in campionato. Lewis Ferguson, autore del gol decisivo, dichiara: «La squadra è in un momento davvero positivo. è stato difficile perché abbiamo giocato tre partite in pochi giorni e adesso siamo stanchi. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e abbiamo raggiunto tre risultati fantastici. Abbiamo vinto tre partite importanti contro tre squadre di altissimo livello. Siamo molto uniti e c’è qualità. Siamo un ottima squadra e insieme siamo molto forti».