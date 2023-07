Ferdinand: «Onana portiere moderno. Non va mai nel panico»

Il Manchester United cerca un nuovo portiere dopo l’addio di David de Gea. Il primo nome è quello di André Onana, estremamente apprezzato sul canale Youtube Five dalla leggenda rossa Rio Ferdinand.

CARATTERISTICHE – Ferdinand vede nel camerunense l’uomo giusto per i Red Devils: «Se Onana arriverà al Manchester United penso sia un grandissimo colpo. È un grande talento ed un portiere veramente moderno. Vedi le squadre pressarlo e non va mai in panico, si prende il pallone e aspetta che gli vadano addosso per trovare un giocatore libero da qualche parte. Gioca in un modo rischioso e si possono fare errori, ma ha giducia in se stesso, l’equilibrio giusto e rimane confidente»