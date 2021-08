Ferdinand: «Lukaku ha fame di vittorie. Lui, goleador di élite

Rio Ferdinand, ex giocatore del Manchester United, ha commentato l’arrivo di Lukaku dall’Inter al Chelsea. Il Mirror ha riportato le parole di elogio dell’ex bandiera dei Red Devils

LUKAKU SUPER − Queste le parole di Ferdinand sul belga ex Inter: «Gli ho parlato di recente ed è un uomo affamato. Non mi ha confermato che sta firmando per il Chelsea, ma ha appena detto che in questa stagione ha fame. Penso solo che questo ragazzo abbia un grande voglia in corpo per poter rispondere ai vari critici e dubbiosi che lo avevano giudicato male nella passata esperienza inglese. Un intero stadio pieno al Manchester United ha dubitato di lui, tutta i tifosi dell’Old Trafford hanno dubitato di lui. Molte persone non erano troppo insoddisfatte quando è andato via. Starà seduto lì e guarderà nel calendario per vedere quando sarà quella partita all’Old Trafford e vorrà scaricarsi. Romelu Lukaku ti garantisce 20 gol, minimo. Te lo garantisco. Ha segnato gol ovunque sia stato, è un goleador di élite, è così semplice. Il Chelsea ha l’artiglieria pesante davanti ora, un vero mix di talento, tutti i diversi tipi di giocatori, una vera buona miscela. Lukaku che va lì li rende una minaccia assoluta per vincere il titolo. Potrebbero vincerlo».

Fonte: Mirror − Josh O’Brien