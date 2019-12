Feltri: “Lukaku altra categoria, spessore tecnico e umano. Mi ricorda Tomba”

Vittorio Feltri sulle pagine di “Tuttosport” fa un ritratto di Romelu Lukaku. Il belga è un giocatore di spessore unico, con valore tecnico e umano.

ALTRA CATEGORIA – Romelu Lukaku è di un’altra categoria, non fisica né di talento, ma di carattere, e mi piace moltissimo. Ha 26 anni, più di 200 gol segnati con squadre di club, una storia accidentata a casa e non lineare in campo (forse dall’Inter in poi lo sarà di più) che riesce a mettere a frutto come esperienza poiché è intelligente, ha una volontà pazzesca e ha imparato anche la pazienza: per chi lo sa vedere, è uno dei pochi calciatori moderni capaci di creare una mitologia romantica perfino in uno sport annichilito dalla velocità e dalla fretta (altro tema ricorrente nelle mie righe, lo so, ma insisterò sempre che agli sportivi, per essere ricordati, prima che atleti serve essere uomini).

COME TOMBA – Prendete solo l’ultimo episodio, la partita vinta 4-0 contro il Genoa, con i due gol del centravanti belga-congolese: prima un’incornata bassa con i piedi piantati in terra, un omone fermo in mezzo all’area ma invisibile per i difensori liguri. Poi la rete – all’apparenza facile, invece per nulla scontata – che ha chiuso la partita: ricevuta la palla da Candreva sulla destra al limite dell’area, Lukaku si è spostato al centro con una finta che sembra scoordinare anche lui, ma la palla gli è sul sinistro, e con uno strano ondeggiamento che a un altro avrebbe fatto perdere il controllo o l’avrebbe fatto finire con il sedere in terra, ha calciato fortissimo, come se fosse ben coordinato, sotto la traversa. Certi movimenti di Lukaku, come taluni controlli fuori norma – a volte sembra sorpreso dall’arrivo della palla – hanno un che di stupendamente innaturale e in qualche momento mi ricordano Alberto Tomba: lo slalomista bolognese, approfittando del suo peso per aumentare la velocità, dava regolarmente un secondo a tutti, su piste in cui ci si giocava il centesimo. La sua discesa non era elegante, anzi era quasi rovinosa, tuttavia poteva permettersi quello stile sommario grazie a un talento unico per correggere all’istante gli imprevisti generati da quella esagerata, scomposta velocità, con la potenza del colpo di reni e un equilibrio felino mai più ammirati negli sciatori delle generazioni seguenti: dove altri, arrivando larghi su una porta o spigolando lo sci sul ghiaccio, sarebbero volati via, lui riprendeva la linea e, anche sciupando decimi, vinceva.

VISIONE – Il secondo episodio è il momento dell’assist per Gagliardini: nel cuore dell’area, spalle alla porta, legge il movimento del compagno e gli passa un pallone che è solo da calciare in porta, tenendosi addosso due difensori che si sbracciano per sopraffarlo. Vieri, Weah, ecco chi mi è venuto in mente.

IL GESTO – Il terzo, il più significativo, è il rigore che Lukaku ha ceduto al diciassettenne Sebastiano Esposito: è corso a prendere il pallone e glielo ha consegnato, un gesto simbolico quasi paterno, e gli ha detto «vai deciso e fai gol». Il ragazzino (che ha tirato alla perfezione e poi ha dedicato il gol alla mamma: promette davvero bene) ha così realizzato il suo primo centro in serie A e, credo, ha s perato una specie di iniziazione. Con quel regalo, Lukaku ha rinunciato a una piccola gloria personale, il sale della vita degli attaccanti, cioè all’apoteosi della tripletta sotto la curva. Ha ottenuto un effetto moltiplicato dieci, il boato di tutto lo stadio, ma in questo episodio ho visto un significato complesso, che parla di Lukaku più dei due gol e dell’assist.