Felipe Melo: “Il Palmeiras mi paga il cibo in casa, come era con l’Inter”

Condividi questo articolo

Felipe Melo è stato intervistato dal quotidiano argentino Clarin. L’ex centrocampista dell’Inter, ora al Palmeiras, ha parlato del suo stile di gioco e provato a rispondere a chi ritiene che in campo ecceda con i comportamenti.

NESSUNA MASCHERA – Felipe Melo racconta come vive le partite: «Non mi sento un personaggio. Questo perché per me essere personaggio significa “tu non sei così ma ti trasformi in un altro”. Io sono così. Dentro il campo sono lo stesso che fuori. È chiaro però che fuori sono più tranquillo, ma in campo mi guadagno da vivere. Faccio quello che devo fare per vincere perché il Palmeiras paga il cibo per casa mia, così come lo ha fatto la Juventus, l’Inter o il Galatasaray. È il minimo che posso fare. Il calcio è un lavoro e nel lavoro devi essere molto serio, non c’è tempo per gli scherzi».

Fonte: Clarin.com