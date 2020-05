Felipe Melo: “Lautaro Martinez? Futuro del calcio mondiale. Con Lukaku…”

Felipe Melo, centrocampista del Palmeiras, intervistato dal quotidiano argentino Olè, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona.

FUTURO – Parole di elogio per Lautaro Martinez da parte di Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano, inoltre, ha parlato anche del compagno di reparto all’Inter Romelu Lukaku: «Lautaro Martinez? Lo conosco, l’ho visto giocare perché io in Italia tifo per l’Inter. Il mio sogno, alla fine, si è realizzato: giocare nell’Inter. Quando ero alla Juventus era molto difficile, ma dopo il Galatasaray sono tornato in Italia a trentadue anni per giocare nell’Inter. Mi ricorda Gabriel Jesus del Manchester City, che lavora molto col pallone, va in scivolata e lotta per ogni pallone. Fa tanti gol, per me sarà il futuro attaccante del calcio mondiale. Ha potenza e forza, ma anche gol: per un attaccante è importante segnare, lui ne fa tanti e mi piace. Romelu Lukaku ha forza ma non tantissima qualità, per esempio per me è una bomba e ha una potenza incredibile. Lukaku e Lautaro Martinez si completano: Lukaku è rapido, ma è molto forte. Con Lautaro Martinez da seconda punta i due si completano, lo vedrei bene nel Barcellona. Mi piacerebbe vederlo giocare lì: ora c’è Luis Suarez, che è uno dei migliori quattro attaccanti al mondo. Ma con lui, Lionel Messi, Lautaro Martinez e Neymar bisogna mettere cinque Felipe Melo a tutto campo che danno botte (ride, ndr)».

