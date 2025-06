Felipe Melo: «Inter meglio del Fluminense, ma occhio a 2 giocatori»

Il doppio ex Felipe Melo parla del confronto tra Inter e Fluminense, in programma domani sera alle 21 italiane. Le parole del brasiliano.

DOPPIO EX – A DAZN, Felipe Melo parla così della sua doppia militanza tra Inter e Fluminense: «Io ho avuto l’opportunità di giocare sia all’Inter che al Fluminense e sono due squadre che hanno contato molto nella mia carriera».

MOMENTI DELLE DUE SQUADRE – Sempre Felipe Melo che analizza lo stato di forma delle due squadre: «Penso che siano due squadre che stanno vivendo momenti diversi. L’Inter, anche se non ha vinto la Champions League, sta vivendo comunque un buon momento, perché ha giocato un’altra finale di Champions League. E questo è qualcosa di importante. Il Fluminense è una squadra che vive di alti e bassi. Il campionato statale non è stato buono. Ha perso la finale contro il suo più grande rivale, ossia il Flamengo. È andata bene nella Sudamericana, ma nel campionato brasiliano alterna buone partite altre meno buone. In questa competizione, ha fatto però la miglior partita contro la squadra più forte del suo girone, cioè il Borussia Dortmund. Ha fatto poi due partite deludenti e ha corso il rischio di non qualificarsi agli ottavi di finale».

LA FAVORITA – Infine, Felipe Melo ritiene l’Inter favorita: «Col dolore nel cuore penso che l’Inter sia la favorita in questo duello e passerà questo turno, passerà ai quarti di finale. Il Fluminense è una buona squadra, con giocatori esperti come lo stesso Thiago Silva o Fabio, il portiere, oppure German Cano che gioca in attacco. C’è anche Santiago Arias, che è il fuoriclasse della squadra, insieme a Martinelli, che è un centrocampista giovane e forte. Ma l’Inter è la squadra migliore, ha la rosa migliore, gioca un calcio migliore, e in questo Mondiale per Club sta vivendo un momento migliore, come si è visto nell’ultima partita contro il River Plate. Una partita bellissima, giocata a grande intensità e mostrando un grande calcio».