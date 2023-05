Felipe Melo: «Inter, fai come nel 2010 al Camp Nou! Io orgoglioso»

Felipe Melo, ex Inter, Fiorentina e Juventus e oggi al Fluminense, ha parlato della Beneamata e del suo amore verso i colori nerazzurri. Spiega come fare l’impresa a Istanbul. Le sue parole a Sportitalia.com

NEL CUORE − Felipe Melo col nerazzurro impresso: «Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, ma altrettanto orgoglioso di ciò che hanno fatto quelli della Fiorentina. Tutti lo sanno che anche se ho giocato alla Juve, per la quale ho tantissimo rispetto, ho la Fiorentina e l’Inter nel mio cuore».

BELLA SORPRESA − Così Felipe Melo sulla finale di Istanbul: «Tanta roba arrivare in finale di Champions. Nessuno si aspettava che l’Inter arrivasse a questo punto. Troppo difficile questo match: il City è una squadra fortissima: loro sono completi, davanti hanno Haaland che è troppo forte, veloce e alto. Questo aiuta i compagni quando vogliono cercare la palla lunga. L’Inter è una squadra italiana ed il calcio italiano tatticamente è il più forte al mondo. Credo che l’Italia ha vinto l’Europeo con Mancini senza avere una squadra così forte. Però l’allenatore capisce come fare giocare i suoi. Questo dà speranza che si possa vincere. Mi ricorda tanto una partita del passato».

COME NEL 2010 − Felipe Melo ricorda la semifinale di ritorno dell’anno del triplete: «Serve una partita come l’Inter di Mourinho contro il Barcellona al Camp Nou. Un match strepitoso contro il super Barcellona. Si qualificò per la finale con uno come Samuel Eto’o che faceva il terzino. Se all’Inter, che è una squadra tosta, tutti si aiutano fra loro, perché no? Magari può succedere che con un contropiede si riesca a fare un gol. Non si può mai pensare che si possa dare per morte le squadre italiane. Sono speranzoso che si possa fare una grande partita e vincere».