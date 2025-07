Felipe Melo sicuro: «Inter attenda Chivu! Un cambiamento atteso»

Felipe Melo ha parlato della situazione attuale in casa Inter, aggiungendo un commento sul nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Felipe Melo si è espresso a Diretta.it sulla necessità che l’Inter cambi dopo le delusioni internazionali. Il brasiliano ha fatto riferimento al momento dei nerazzurri utilizzando queste parole: «Per quanto riguarda l’Inter, credo che si debba cambiare un po’ la mentalità. Dopo quello che è successo in finale di Champions League, la squadra non si aspettava di perdere la partita così come ha perso. Poi, il cambio di allenatore è troppo importante. Inzaghi giocava in una maniera, adesso Chivu gioca in un’altra maniera. Quindi credo che ci voglia anche tempo per loro per tornare a essere quelli che aspettavano».

Felipe Melo sulla scelta dell’Inter di puntare su Chivu

IL CAMBIAMENTO – Felipe Melo ha poi proseguito: «Chivu? Non so, è presto per parlare perché non ho visto quello che ha fatto l’anno scorso».