Felipe Melo: “Chiellini prenda esempio da Zanetti. Inter? Il massimo”

Felipe Melo, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato ospite in una diretta “Instagram” di Sebastien Frey, commentando ancora le parole di Giorgio Chiellini contro di lui e ricordando con piacere la sua esperienza in nerazzurro.

ESEMPIO DA SEGUIRE – Felipe Melo è tornato a parlare dell’attacco di Giorgio Chiellini nei suoi confronti, lanciato tramite il suo libro: «Questo ragazzo credo che abbia un problema con me perché gli ho dato una testata in una partita e dopo allora non parlavo con lui. Forse è arrabbiato perché in Confederations Cup di 11 anni fa abbiamo battuto 3-0 la sua squadra. Quello che ha detto? Non devo nemmeno più rispondergli. Non mi serve che mi chieda scusa, non c’è problema, ognuno fa quello che deve fare e poi se ne deve assumere le responsabilità. Dovrebbe prendere l’esempio dal grandissimo vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, che ha vinto tutto, ha fatto un libro e non ha parlato così. Non ha mai parlato male della Juventus. Deve prendere l’esempio da uomini così».

GRANDE SOGNO – Felipe Melo ha poi parlato della sua esperienza in nerazzurro, giudicata come un sogno d’infanzia che è riuscito a coronare: «La mia esperienza all’Inter è stata particolare, era un mio sogno che avevo fin da piccolo. Già quando ero alla Fiorentina ci pensavo, poi purtroppo sono andato alla Juve, che è comunque una grande società di cui non ho mai parlato male. Quando sono entrato a San Siro la prima volta con la maglia nerazzurra, nel derby contro il Milan, è stato il massimo».